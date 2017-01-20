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Думал ли ты, кто стрелял из ружья? Думал ли ты, кто стрелял из ружья?
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Did You Wonder Who Fired The Gun?

Думал ли ты, кто стрелял из ружья?, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Режиссер Трэвис Уилкерсон едет в небольшой городок в штате Алабама — в места, где в 1946 году его прадед двумя выстрелами уложил афроамериканца и умудрился избежать наказания за убийство первой степени тяжести. Уилкерсон разговаривает с местными жителями о расизме и прочих преступлениях, которые, как считается, изжиты. Ведомый личной историей, он задается вопросом, почему один человек убил, прожил долгую жизнь и похоронен под надгробием, а второй — убит и брошен в безымянную могилу. Разница лишь в том, что один — белый, а второй — чернокожий.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Трэвис Уилкерсон
В ролях
Трэвис Уилкерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Думал ли ты, кто стрелял из ружья? 1 постер
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