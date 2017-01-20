Думал ли ты, кто стрелял из ружья?, 2017

Режиссер Трэвис Уилкерсон едет в небольшой городок в штате Алабама — в места, где в 1946 году его прадед двумя выстрелами уложил афроамериканца и умудрился избежать наказания за убийство первой степени тяжести. Уилкерсон разговаривает с местными жителями о расизме и прочих преступлениях, которые, как считается, изжиты. Ведомый личной историей, он задается вопросом, почему один человек убил, прожил долгую жизнь и похоронен под надгробием, а второй — убит и брошен в безымянную могилу. Разница лишь в том, что один — белый, а второй — чернокожий.