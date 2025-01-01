Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Думал ли ты, кто стрелял из ружья?
Постеры фильма «Думал ли ты, кто стрелял из ружья?»
Постеры фильма «Думал ли ты, кто стрелял из ружья?»
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Наконец-то и Чоппер появится: что известно о 2 сезоне нашумевшего хита Netflix «Ван Пис»
5 Оскаров и 86 % на Rotten Tomatoes: этот фильм Леонардо Ди Каприо пересматривает регулярно, и он ему не надоедает
Просто взять и включить сериал нельзя: рассказываем, как смотреть «Клуб Винкс» так, чтобы ничего не упустить
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)
«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно
Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста
90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым
Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667