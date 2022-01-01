Американская франшиза «Неоспоримый» – это история о тюремных боях. Никаких правил, больше крови и жестокости – эти фильмы точно не для слабонервных!
Хотя это и одна франшиза, но в каждой ленте свои герои. Объединяет их одно – тюремный срок. А чем еще заняться за решеткой тем, кто привык зарабатывать на жизнь кулаками? Конечно, продолжать бои. В этой серии мы увидим отчаяние, поиски себя и победу над собственными страхами. Смотрим все части тюремной саги в следующем порядке.
Российские прокатчики перевели первую часть франшизы именно так, хотя в оригинале она носила название «Неоспоримый». Мы знакомимся с главным героем – чемпионом по боксу в тяжелом весе. Джордж Чемберс попадает в одну из самых жестоких тюрем – Свитуоэтер. Его признали виновным в изнасиловании и лишили статуса чемпиона.
Тюрьма в принципе место не для слабонервных, но Свитуотер известна самыми жестокими порядками. Здесь проводится собственный чемпионат по тюремному боксу. И уже 10 лет титул чемпиона принадлежит Монро Хатчену.
Но Чемберс не любит быть вторым и попробует доказать свое превосходство. Вот только будет ли он готов к полному отсутствию правил, которое царит на тюремном ринге?
Этот фильм является своеобразным сиквелом первой части. Главная роль по прежнему принадлежит Джорджу Чемберсу, бывшему чемпиону мира по боксу. Но теперь его играет другой актер.
Действие фильма происходит в России, куда чемпион отправляется для съемок в рекламе. Однако его подставляют. По ложному обвинению в продаже наркотиков Чемберса отправляют в русскую тюрьму, где тоже проводятся подпольные бои. На этот раз главным антагонистом становится Юрий Бойка, чемпион боев без правил.
Между боксерами сразу вспыхивает неприязнь. А много ли надо двум любителям подраться, чтобы начать выяснять отношения? Правда, делать это им придется на ринге. Ведь у тех, кто отправил Чемберса за решетку, свои планы на бой…
В следующей части франшизы главный антагонист предыдущего фильма превратился в главного героя. Сюжет знакомит нас с уже известным персонажем – Юрием Бойка. Он по-прежнему отбывает наказание в колонии. А единственный шанс выйти на свободу – победить в нелегальном тюремном турнире.
Юрий близок к этому, но в бою с Чемберсом он получил серьезную травму колена. Несмотря на это, он побеждает претендента на титул чемпиона тюрьмы.
Бойка верит, что скоро выйдет на свободу, но вместо этого его отправляют в Грузию, где запланирован первый международный турнир среди осужденных. На бои без правил собрались все любители кровавого спорта. И Юрию, несмотря на полученную травму, предстоит сразиться с самыми сильными соперниками.
После событий третьей части прошло несколько лет. Юрий свободен и продолжает бои, но уже официально. Во время одного из поединков он случайно убивает соперника. В России у погибшего бойца осталась вдова. Бойка терзается чувством вины и отправляется туда, хотя и рискует. Ведь он беглый заключенный.
В России выясняется, что боец, которого он убил, задолжал денег местному криминальному авторитету Зурабу. Расплачиваться с долгами вынуждена его жена Альма. Юрий предлагает Зурабу сделку. Он проведет на подпольном ринге 3 боя вместо погибшего Виктора, и тогда женщина будет свободна. Криминальный авторитет соглашается, но он не собирается действовать честно. Юрию предстоит провести последний бой – с новым чемпионом той тюрьмы, где он провел столько лет. Сумасшедший боец по кличке Кошмар выше и тяжелее его, но Бойка не собирается останавливаться…