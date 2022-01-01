В каком порядке смотреть все фильмы серии «Неоспоримый» по хронологии

Хотя это и одна франшиза, но в каждой ленте свои герои. Объединяет их одно – тюремный срок. А чем еще заняться за решеткой тем, кто привык зарабатывать на жизнь кулаками? Конечно, продолжать бои. В этой серии мы увидим отчаяние, поиски себя и победу над собственными страхами. Смотрим все части тюремной саги в следующем порядке.

2002 – «Обсуждению не подлежит»

Российские прокатчики перевели первую часть франшизы именно так, хотя в оригинале она носила название «Неоспоримый». Мы знакомимся с главным героем – чемпионом по боксу в тяжелом весе. Джордж Чемберс попадает в одну из самых жестоких тюрем – Свитуоэтер. Его признали виновным в изнасиловании и лишили статуса чемпиона.

Тюрьма в принципе место не для слабонервных, но Свитуотер известна самыми жестокими порядками. Здесь проводится собственный чемпионат по тюремному боксу. И уже 10 лет титул чемпиона принадлежит Монро Хатчену.

Но Чемберс не любит быть вторым и попробует доказать свое превосходство. Вот только будет ли он готов к полному отсутствию правил, которое царит на тюремном ринге?

2006 – «Неоспоримый 2»

Этот фильм является своеобразным сиквелом первой части. Главная роль по прежнему принадлежит Джорджу Чемберсу, бывшему чемпиону мира по боксу. Но теперь его играет другой актер.

Действие фильма происходит в России, куда чемпион отправляется для съемок в рекламе. Однако его подставляют. По ложному обвинению в продаже наркотиков Чемберса отправляют в русскую тюрьму, где тоже проводятся подпольные бои. На этот раз главным антагонистом становится Юрий Бойка, чемпион боев без правил.

Между боксерами сразу вспыхивает неприязнь. А много ли надо двум любителям подраться, чтобы начать выяснять отношения? Правда, делать это им придется на ринге. Ведь у тех, кто отправил Чемберса за решетку, свои планы на бой…

2010 – «Неоспоримый 3»

В следующей части франшизы главный антагонист предыдущего фильма превратился в главного героя. Сюжет знакомит нас с уже известным персонажем – Юрием Бойка. Он по-прежнему отбывает наказание в колонии. А единственный шанс выйти на свободу – победить в нелегальном тюремном турнире.

Юрий близок к этому, но в бою с Чемберсом он получил серьезную травму колена. Несмотря на это, он побеждает претендента на титул чемпиона тюрьмы.

Бойка верит, что скоро выйдет на свободу, но вместо этого его отправляют в Грузию, где запланирован первый международный турнир среди осужденных. На бои без правил собрались все любители кровавого спорта. И Юрию, несмотря на полученную травму, предстоит сразиться с самыми сильными соперниками.

2017 – «Неоспоримый 4»

После событий третьей части прошло несколько лет. Юрий свободен и продолжает бои, но уже официально. Во время одного из поединков он случайно убивает соперника. В России у погибшего бойца осталась вдова. Бойка терзается чувством вины и отправляется туда, хотя и рискует. Ведь он беглый заключенный.

В России выясняется, что боец, которого он убил, задолжал денег местному криминальному авторитету Зурабу. Расплачиваться с долгами вынуждена его жена Альма. Юрий предлагает Зурабу сделку. Он проведет на подпольном ринге 3 боя вместо погибшего Виктора, и тогда женщина будет свободна. Криминальный авторитет соглашается, но он не собирается действовать честно. Юрию предстоит провести последний бой – с новым чемпионом той тюрьмы, где он провел столько лет. Сумасшедший боец по кличке Кошмар выше и тяжелее его, но Бойка не собирается останавливаться…