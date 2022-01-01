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Можно только представить Можно только представить
Киноафиша Фильмы Можно только представить Отзывы о фильме «Можно только представить»
I Can Only Imagine Можно только представить 2018 / США
7.2 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Можно только представить»

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Мальчик Барт Миллард живет в семье, где отец поколачивает мать. Поэтому все, что у него есть, – это музыка и мечты, и за это ему достается от отца, который считает, что все, что нельзя трансформировать в деньги, лишь отвлекает сына от жизни. Когда маме надоедает так жить, она забирает ребенка и везет в лагерь, который устраивает местная церковь. Там Барт находит друзей, и они становятся неразлучными, как три мушкетера. Вернувшись из лагеря, мальчик узнает, что мама их бросила. И Барту…

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