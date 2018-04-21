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Третья волна зомби Третья волна зомби
Киноафиша Фильмы Третья волна зомби Отзывы о фильме «Третья волна зомби»
The Cured / Third Wave Третья волна зомби 2017 / Ирландия
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Третья волна зомби»

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В мире происходит вспышка нового вируса: он превращает людей в зомби, после чего они бросаются на других и либо заражают, либо убивают их. Эпидемию удаётся локализовать, однако в Ирландии остаются очаги заражения. Но потом от вируса зомби находят лекарство, врачам удаётся излечить 75% пациентов, невосприимчивы лишь немногие. В этой, казалось бы, удаче есть одна проблема — все исцелившиеся помнят о том, что совершали, пока были зомби. Мало того, здоровые люди тоже помнят об этих поступках…

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Влад Мищенко 21 апреля 2018, 01:19
Оценка
Хороший фильм, но по жанру - я бы отнес к драме с элементами ужасов) Сюжет, постоянно держал на эмоционале. К середине фильма уже сидишь на иголках, и ругаешься на отрицательных героев))
Посмотреть - на один раз и через интернет )
21 апреля 2018, 01:19 Ответить
tanita_ru 29 апреля 2018, 14:28
Оценка
Фильм хорош! Соглашусь, что это драма, с элементами триллера, прежде всего, с потом уже и ужасов.
Поднимает очень много проблем, и у меня не создалось ощущения, что поверхностно, но ответов нет - как нет универсальных ответов и в жизни.
И, действительно, всех жалко, кроме главного маньяка :(
29 апреля 2018, 14:28 Ответить
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