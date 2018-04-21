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В мире происходит вспышка нового вируса: он превращает людей в зомби, после чего они бросаются на других и либо заражают, либо убивают их. Эпидемию удаётся локализовать, однако в Ирландии остаются очаги заражения. Но потом от вируса зомби находят лекарство, врачам удаётся излечить 75% пациентов, невосприимчивы лишь немногие. В этой, казалось бы, удаче есть одна проблема — все исцелившиеся помнят о том, что совершали, пока были зомби. Мало того, здоровые люди тоже помнят об этих поступках…