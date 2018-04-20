«Третья волна зомби»: Рецензия Киноафиши

Что случилось после хэппи-энда

В мире происходит вспышка нового вируса: он превращает людей в зомби, после чего они бросаются на других и либо заражают, либо убивают их. Эпидемию удаётся локализовать, однако в Ирландии остаются очаги заражения. Но потом от вируса зомби находят лекарство, врачам удаётся излечить 75% пациентов, невосприимчивы лишь немногие. В этой, казалось бы, удаче есть одна проблема — все исцелившиеся помнят о том, что совершали, пока были зомби. Мало того, здоровые люди тоже помнят об этих поступках и вовсе не жаждут принять их обратно в общество. Их считают опасными или даже монстрами, дают только грязную работу, а многие и вовсе хотят изолировать. В этом противостоянии и пытается выжить главный герой. Он вылечился, но не может избавиться от ужасов прошлого. Ему трудно вернуться в общество, но и воевать с системой он не желает.

Кадр из фильма «Третья волна зомби»

Зомби до недавнего времени казались самыми простыми существами среди нежити. Вампиров уже давно показали и страшными и романтичными, оборотни стремительно их догоняют. А вот пожиратели плоти всегда несли бессмысленную функцию пушечного мяса, с которым нужно сражаться. Редкие попытки разобраться в теме более глубоко предпринимались считанные разы. Но «Третья волна зомби» идет дальше. Можно представить, что этот фильм — продолжение любой истории о зомби, которая закончилась хэппи-эндом. Лекарство от вируса найдено, почти все люди спасены. И тут вместо сказки наступает реальная жизнь.

Кадр из фильма «Третья волна зомби»

Очевидно, большинство «нормальных» людей так и будет с опаской смотреть на исцелившихся. Никто не хочет знать, что рядом живёт и работает тот, кто совсем недавно живьём поедал людей. Но изгоев становится всё больше, и они уже не хотят жить в изоляции. Исцелившиеся собираются в группы, протестуют и борются за свои права. Тут можно проводить множество аналогий: беженцы, жители гетто и многое другое. К тому же для Ирландии, откуда родом этот фильм, тема оппозиции и сепаратизма актуальна всегда. Но наиболее близка к сюжету картины судьба преступников после освобождения из тюрьмы. Они точно так же превращаются в отщепенцев, которых могут не принять даже родные.

Кадр из фильма «Третья волна зомби»

Главному герою картины (Сэм Кили) вроде бы повезло: он излечился, его приютила бывшая жена его брата (Эллен Пейдж), который погиб во время эпидемии. Он получил работу в госпитале, где врач упорно пытается найти лекарство для «невосприимчивых». Именно через его судьбу авторы показывают жизненные и острые темы. Когда общество слишком сильно расслаивается, человек превращается лишь в элемент. Он мог бы жить нормально, но окружающие его не принимают. Он не хочет протестовать, но другие исцелившиеся заставляют, ссылаясь на общность. Каждый герой этого фильма несчастен по-своему, каждого перемалывает тяжелая машина системы. Правительство старательно избегает слова «убийство» и постоянно говорит о «гуманном устранении». Активисты постоянно апеллируют к мнению мёртвых: «Твой брат хотел бы этого». При этом доктор готова подвергать опасности окружающих ради призрачного спасения любимого человека. А исцелившиеся начинают оправдывать худшие опасения окружающих — они превращаются в монстров, но уже безо всякого вируса, просто под давлением обстоятельств.

Кадр из фильма «Третья волна зомби»

Такой фильм вряд ли мог выйти в Голливуде или в какой-то стране со спокойной политической обстановкой. Но эмоциональную Ирландию издавна раздирают внутренние распри и столкновения. Эта человеческая вражда и воплотилась в истории о вирусе и его последствиях. Возможно, такой сюжет разочарует тех, кто ждёт от картины зомби-апокалипсиса. Атака одержимых здесь будет только в самом конце, да и то фоном к человеческим протестам. Манера съёмки тоже ближе по духу реалистичным историям, чем хоррорам: фильм скорее бледный, чем мрачный, действие здесь часто замирает, герои стоят и сидят подолгу в одних и тех же позах. Это отчасти роднит «Третью волну зомби» с другим недавним фильмом на подобную тематику — «Голодные Z». Но если авторы «Голодных» склонялись к философии и формализму, то «Третья волна...» создаёт ощущение надвигающейся беды, причём не со стороны вируса, а от простых людей.

Алексей Хромов

В российском прокате с 19 апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Третья волна зомби»