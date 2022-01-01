Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Birdboy: The Forgotten Children Birdboy: The Forgotten Children
Киноафиша Фильмы Birdboy: The Forgotten Children Отзывы о мультфильме «Birdboy: The Forgotten Children»
Psiconautas, los niños olvidados Birdboy: The Forgotten Children 2015 / Испания
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Birdboy: The Forgotten Children»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Приложение киноафиши