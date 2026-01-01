Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Билли-лжец

Награды и номинации фильма Билли-лжец 1963

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actress
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Best British Actor
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
 Best British Screenplay
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1963 Венецианский кинофестиваль 1963
Golden Lion
Номинант
