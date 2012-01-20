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Игры и общество. Инди-игра: кино
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Игры и общество. Инди-игра: кино, 2012

2012 / Канада
7.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

Это документальное кино, рассказывающее истории четырех замечательных разработчиков и трех не менее замечательных игр. Фильм расскажет как Эдмунд МакМиллен и Томми Рефенес делали и выпускали Super Meat Boy. Как Фил Фиш показывал первый прототип Fez на выставке PAX EAST. А также поведает историю Джонатана Блоу, создателя великолепной Braid. Лейтмотивом всего фильма становится идея выражения собственной индивидуальности разработчика через создание игры. Чтобы достичь цели, всегда приходится чем-то жертвовать. Мы видели высокие оценки прессы и фантастический уровень продаж Super Meat Boy, однако мало кто знал, каким трудом это далось. Спустя почти четыре года разработки мир, наконец, увидел Fez, однако вновь лишь очень узкий круг людей знал, что на вопрос «А что будет, если у тебя все-таки не получится закончить эту игру?» Фил без раздумий отвечал: «Я бы убил себя. Точно, просто бы убил себя». Это кино не столько об играх, сколько об их значимости в жизни людей. Для кого-то Braid — это лишь веселый клон Марио, где можно отматывать время назад, но для других — это форма проявления искусства. Такая же, как и живопись, литература. После показа состоится дискуссия при участии философа, преподавателя МГУ Александра Ветушинского и специалиста по современным медиа Ивана Кудряшова.

7.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 января 2012
Премьера онлайн 3 мая 2012
Премьера в мире 20 января 2012
Возраст 16+
Режиссер
Лизанн Пажо
В ролях
Джеймс Свирски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игры и общество. Инди-игра: кино 2 постера
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