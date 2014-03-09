Это фильм не о принтерах, а о людях — молодых предпринимателях, которые делают 3D-принтеры такими же доступными и персональными, какими когда-то стали обычные. О людях, которые, да, меняют реальность, и в процессе меняются сами. С помощью 3D-принтера можно сделать детали мотора, протезы и импланты, бесчисленные дизайнерские объекты. В самой технологии нет ничего нового, новизна в том, что благодаря героям этого фильма технология попадает в руки каждому обычному человеку — и вот здесь начинается самое интересное. У вас уже есть 3D-принтер? Нет? Это ненадолго.
СтранаСША
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2014
Премьера онлайн9 мая 2015
Премьера в мире9 марта 2014
Дата выхода
9 марта 2014
США
ПроизводствоAudax Films, Chad Troutwine Films, End Cue
Другие названия
Print the Legend, 3 D 列印傳奇, Cuộc Đua Ngành in 3D, Print the Legend (La revolución en 3D), Θρυλικές εκτυπώσεις, Надрукувати легенду, Принтер будущего, プリント・ザ・レジェンド