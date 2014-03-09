Это фильм не о принтерах, а о людях — молодых предпринимателях, которые делают 3D-принтеры такими же доступными и персональными, какими когда-то стали обычные. О людях, которые, да, меняют реальность, и в процессе меняются сами. С помощью 3D-принтера можно сделать детали мотора, протезы и импланты, бесчисленные дизайнерские объекты. В самой технологии нет ничего нового, новизна в том, что благодаря героям этого фильма технология попадает в руки каждому обычному человеку — и вот здесь начинается самое интересное. У вас уже есть 3D-принтер? Нет? Это ненадолго.

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