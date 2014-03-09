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Постер фильма Принтер будущего
Постер фильма Принтер будущего
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Принтер будущего

Принтер будущего

Print the Legend 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это фильм не о принтерах, а о людях — молодых предпринимателях, которые делают 3D-принтеры такими же доступными и персональными, какими когда-то стали обычные. О людях, которые, да, меняют реальность, и в процессе меняются сами. С помощью 3D-принтера можно сделать детали мотора, протезы и импланты, бесчисленные дизайнерские объекты. В самой технологии нет ничего нового, новизна в том, что благодаря героям этого фильма технология попадает в руки каждому обычному человеку — и вот здесь начинается самое интересное. У вас уже есть 3D-принтер? Нет? Это ненадолго.
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 9 мая 2015
Премьера в мире 9 марта 2014
Дата выхода
9 марта 2014 США
Производство Audax Films, Chad Troutwine Films, End Cue
Другие названия
Print the Legend, 3 D 列印傳奇, Cuộc Đua Ngành in 3D, Print the Legend (La revolución en 3D), Θρυλικές εκτυπώσεις, Надрукувати легенду, Принтер будущего, プリント・ザ・レジェンド
Режиссер
Луис Лопез
Луис Лопез
Клэй Твил
В ролях
Крис Андерсон
Брюс Брэдшоу
Крэйг Бродли
Билл Бюэл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb
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