Наша рецензия

Никогда не понимала, почему в американских фильмах все школьники так парятся по поводу выпускного и мечтают на нём оторваться, напиться, накуриться и лишиться девственности, и всё это одновременно. А, и чтобы при этом родители, разумеется, думали, что их дети по-прежнему цветы жизни. Но с момента выхода первого «Американского пирога» прошло 19 лет. То есть ровесники этого фильма, скорее всего, берут за свой эталон именно американский тип выпускного. Ведь фильмы о них штампуют чуть…