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Секса не будет!!! Секса не будет!!!
Киноафиша Фильмы Секса не будет!!! Отзывы о фильме «Секса не будет!!!»
Blockers Секса не будет!!! 2018 / США
5.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Секса не будет!!!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Никогда не понимала, почему в американских фильмах все школьники так парятся по поводу выпускного и мечтают на нём оторваться, напиться, накуриться и лишиться девственности, и всё это одновременно. А, и чтобы при этом родители, разумеется, думали, что их дети по-прежнему цветы жизни. Но с момента выхода первого «Американского пирога» прошло 19 лет. То есть ровесники этого фильма, скорее всего, берут за свой эталон именно американский тип выпускного. Ведь фильмы о них штампуют чуть…

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Olga Popova 28 мая 2018, 10:18
Какашка! Не ходите.
28 мая 2018, 10:18 Ответить
Петя Минакин 30 мая 2018, 22:30
Оценка
Фильм очень крутоц и ржачныц советую всем
30 мая 2018, 22:30 Ответить
lucklessman 31 мая 2018, 17:28
в ответ на сообщение Olga Popova от 28 мая 2018, 10:18
Оценка
Это скорее про Человеческую многоножку.
31 мая 2018, 17:28 Ответить
Иван Иванов 2 июня 2018, 14:36
Оценка
Не понравился
2 июня 2018, 14:36 Ответить
Никита Широков 12 июня 2018, 18:19
Оценка
Фильм классный , всем советую
12 июня 2018, 18:19 Ответить
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