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Тюремный эксперимент в Стэнфорде Тюремный эксперимент в Стэнфорде
Киноафиша Фильмы Тюремный эксперимент в Стэнфорде Тюремный эксперимент в Стэнфорде, 2015: актеры и роли
The Stanford Prison Experiment Тюремный эксперимент в Стэнфорде 2015 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Тюремный эксперимент в Стэнфорде, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кайл Патрик Альварез
В ролях
Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Майкл Ангарано Майкл Ангарано Michael Angarano Мойзес Ариас Мойзес Ариас Moises Arias Николас Браун Николас Браун Nicholas Braun Гай Чарльз Gaius Charles
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