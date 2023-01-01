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Дознание пилота Пиркса
Дознание пилота Пиркса, 1978: актеры и роли
Test pilota Pirxa
Дознание пилота Пиркса
1978 / Польша / СССР
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Дознание пилота Пиркса, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марек Пестрак
Marek Piestrak
В ролях
Сергей Десницкий
Sergiej Desnitski
Болеслав Абарт
Boleslaw Abart
Александр Кайдановский
Владимир Ивашов
Збигнев Лесень
Zbigniew Lesien
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