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Соловей императора
Киноафиша Фильмы Соловей императора Соловей императора, 1949: актеры и роли
Císařův slavík Соловей императора 1949 / Чехословакия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Соловей императора, 1949: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иржи Трнка Jiří Trnka Милош Маковец
В ролях
Хелена Патокова Яромир Соботоа Борис Карлофф Борис Карлофф Boris Karloff
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