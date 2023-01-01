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Ночь охотника
Ночь охотника, 1955: актеры и роли
The Night of the Hunter
Ночь охотника
1955 / США
8.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Ночь охотника, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Лотон
В ролях
Роберт Митчем
Robert Mitchum
Шелли Уинтерс
Shelley Winters
Лиллиан Гиш
Lillian Gish
Джеймс Глисон
James Gleason
Питер Грейвз
Peter Graves
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