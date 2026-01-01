Lillian Gish
Лиллиан Гиш

Lillian Gish

Дата рождения
14 октября 1893
Возраст
99 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
27 февраля 1993
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Ночь охотника 8.0
Ночь охотника (1955)
Вoдопад жизни 7.7
Вoдопад жизни (1920)
Сломанные побеги 7.7
Сломанные побеги (1919)

Фильмография Лиллиан Гиш

Жанр
Год
Августовские киты 7.1
Августовские киты The Whales of August
драма 1987, США
Сладкая свобода 5.8
Сладкая свобода Sweet Liberty
комедия 1986, США
Комедианты 6.4
Комедианты The Comedians
драма 1967, США / Франция
Непрощенная 6.6
Непрощенная The Unforgiven
вестерн, мелодрама, драма 1960, США
Ночь охотника 8
Ночь охотника The Night of the Hunter
нуар, триллер, драма 1955, США
Богема 7.2
Богема La Bohème
драма, мелодрама 1926, США
Сиротки бури 7.3
Сиротки бури Orphans of the Storm
драма, исторический, мелодрама 1921, США
Вoдопад жизни 7.7
Вoдопад жизни Way Down East
драма, мелодрама 1920, США
Сломанные побеги 7.7
Сломанные побеги Broken Blossoms
мелодрама, драма 1919, США
Сердца мира 6.5
Сердца мира Hearts of the World
драма, военный 1918, США
Нетерпимость 7.5
Нетерпимость Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages
исторический, драма 1916, США
Рождение нации 6.8
Рождение нации The Birth of a Nation
драма, исторический, мелодрама 1915, США
Битва при Элдербушском ущелье 6.5
Битва при Элдербушском ущелье The Battle at Elderbush Gulch
вестерн, короткометражный, боевик 1913, США
