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The Line / Ciara

Межа, 2017

2017 / Словакия / Украина / Чехия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Лето 2007 года. Через несколько месяцев Словакия вступит в Шенген, поэтому работа над усилением украинско-словацкой границы кипит. Жизнь в этом регионе никогда не была легкой, и для Адама - отца, мужа, сына и руководителя контрабандной преступной группы на пограничной территории все становится еще сложнее. Его предает деловой партнер, на границе появляется новый товар - наркотики, а помимо этого, после неудачной контрабанды долг криминальному авторитету возрастает с каждым днем. В конце концов нарушается и без того опасный баланс сил, а игроки этой арены оказываются в водовороте абсурдных и страшных событий, которые изменят их жизнь навсегда.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 9 марта 2018
Премьера в мире 3 августа 2017
Возраст 16+
Режиссер
Питер Бебяк
В ролях
Зузана Фиалова
Андрей Хрыч
Филип Каньковски
Римма Зюбина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Межа 3 постера
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