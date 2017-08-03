Межа, 2017

Лето 2007 года. Через несколько месяцев Словакия вступит в Шенген, поэтому работа над усилением украинско-словацкой границы кипит. Жизнь в этом регионе никогда не была легкой, и для Адама - отца, мужа, сына и руководителя контрабандной преступной группы на пограничной территории все становится еще сложнее. Его предает деловой партнер, на границе появляется новый товар - наркотики, а помимо этого, после неудачной контрабанды долг криминальному авторитету возрастает с каждым днем. В конце концов нарушается и без того опасный баланс сил, а игроки этой арены оказываются в водовороте абсурдных и страшных событий, которые изменят их жизнь навсегда.