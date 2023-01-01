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Падмавати
Киноафиша Фильмы Падмавати Падмавати, 2017: актеры и роли
Padmavati Падмавати 2017 / Индия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Падмавати, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Санджай Лила Бхансали Sanjay Leela Bhansali
В ролях
Дипика Падукон Дипика Падукон Deepika Padukone Санджай Датт Sanjay Dutt Ранвир Сингх Ranvir Singh Шахид Капур Шахид Капур Shahid Kapoor Адити Рао Хидари Aditi Rao Hydari
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