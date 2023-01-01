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Падмавати
Падмавати, 2017: актеры и роли
Padmavati
Падмавати
2017 / Индия
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Падмавати, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Санджай Лила Бхансали
Sanjay Leela Bhansali
В ролях
Дипика Падукон
Deepika Padukone
Санджай Датт
Sanjay Dutt
Ранвир Сингх
Ranvir Singh
Шахид Капур
Shahid Kapoor
Адити Рао Хидари
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