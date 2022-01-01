Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Падмавати
Отзывы о фильме «Падмавати»
Padmavati
Падмавати
2017 / Индия
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о фильме «Падмавати»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Одержимая
2 комментария
Хэллоуин заканчивается
27 комментариев
Книга Илая
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Авторизация по e-mail