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Мой любимый динозавр Мой любимый динозавр
Киноафиша Фильмы Мой любимый динозавр Отзывы о фильме «Мой любимый динозавр»
My Pet Dinosaur Мой любимый динозавр 2017 / Австралия
4.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Мой любимый динозавр»

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Что-то НЛО в небе разлетались, и жители небольшого городка всполошились из-за возможных последствий. Местная детвора, конечно же, направляется в лес, как в возможный источник хоть какой-то информации. Там они обнаруживают слизь неизвестного происхождения и забирают ее с собой для исследований. Случайно одна из реакций срабатывает, и из слизи вырастает настоящий динозаврик. Только есть проблема, его не смогут долго прятать, т.к. растет он не по дням, а по часам и очень быстро сможет стать…

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