«Мой любимый динозавр»: Рецензия Киноафиши

Кот, выпрыгнувший из мешка

Что-то НЛО в небе разлетались, и жители небольшого городка всполошились из-за возможных последствий. Местная детвора, конечно же, направляется в лес, как в возможный источник хоть какой-то информации. Там они обнаруживают слизь неизвестного происхождения и забирают ее с собой для исследований. Случайно одна из реакций срабатывает, и из слизи вырастает настоящий динозаврик. Только есть проблема, его не смогут долго прятать, т.к. растет он не по дням, а по часам и очень быстро сможет стать настолько огромным, что держать его дома станет просто не безопасно. Да еще и военные активизировались, они рыщут по городу в поисках любой информации о возможных «пришельцах», которые постепенно заполоняют всю близлежащую местность.

Кадр из фильма «Мой любимый динозавр»

Картина начинается, как типичная классика от Стивена Спилберга, в особенности «Инопланетянин», но есть и другие сходства. Само рождение динозаврика напоминает старый фильм «Галгамет», выходивший у нас когда-то на видеокассетах, и «Гремлинов» Джо Данте. Группа школьников и, конечно, один из них раздражает больше остальных, с обязательными великами и одной подружкой на всех, ох уж этот Стивен Кинг и его «Оно», а теперь еще и сериал «Очень страшные дела». Они ищут на свои неокрепшие организмы приключений и по логике жанра находят их, правда немного не там, где планировали. Динозавр меняет цвет в зависимости от ситуации и настроения, сразу же рождая ассоциации с индикатором из советского мультфильма «Тайна третьей планеты», которого постоянно хотели стукнуть, чтобы он изменился в окрасе. А заботливо охраняющий свое «дитя» главный персонаж напоминает героев из европейского «Моего домашнего динозавра» и диснеевского «Пит и его дракон» одновременно.

Кадр из фильма «Мой любимый динозавр»

Странно, почему еще у нас никто не додумался до такого. Никому неизвестные за пределами Австралии актеры, неплохой бюджет на спецэффекты, динозавр, который не создан по шаблонам студии Дисней и вовсе не милый, не симпатичный и не располагающий на первых же минутах своего появления. Зрители не отвлекаются на звездные камео или длительные батальные сцены, все здесь «лампово», по-семейному тихо, мило и без лишних попыток сделать нечто большее. То есть соорудить из очередного проекта франшизу или из динозавра ненужный культ для самых маленьких зрителей никто и не стремится. Сцены со спецэффектами включают как полностью нарисованные на компьютере моменты, так и совмещения, динозавры - механические роботы и куклы, когда им ничего не нужно изображать на экране. Дети не раздражают, взрослые пытаются помочь им лучше передать драму, ведь здесь есть обязательная семья, лишившаяся кормильца, но не потерявшая надежду на светлое будущее. Нельзя не отметить и тот факт, что создатели не стали переносить историю в прошлое, что сейчас находится в дичайшем тренде, а спокойно позволили героям пользоваться ноутбуками, скайпом и мобильными телефонами.

Кадр из фильма «Мой любимый динозавр»

Австралийский фильм «Мой любимый динозавр» - это такая сборная солянка из фильмов, на которых мы выросли. Все здесь работает по канонам, противный лысый военный всеми доступными ему силами пытается замять ситуацию, дети с легкостью выходят из-под контроля, а динозавры пытаются найти себе дом, где им никто не помешает. И раз уж никаких детских релизов на горизонте кинопроката пока не видно, можно смело вести семью на «Моего любимого динозавра», лишним уж точно не будет. Здесь нет дурацких шуток и жестокости, ведь это типичное кино для детей и их родителей, с проблемами и юмором, который понятен именно им.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 16 ноября 2018 года

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