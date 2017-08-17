«То, что во мне»: Рецензия Киноафиши

По Алтаю с ветерком

Гарик Сукачев (в миру Игорь Иванович) в режиссуре не первый год – на его счету аж три полнометражных работы. Но в своей четвертой картине он добавил к этому амплуа продюсера, сценариста и, о сюрприз, композитора. По результатам работы автор предъявил публике псевдодокументальное роуд-муви о своей поездке по Чуйскому тракту. Этот страшно длинный вроде бы патриотичный фильм и открывал в этом году выборгское “Окно в Европу”.

Кадр из фильма “То, что во мне”

Цель достаточно понятна – показать, какая у нас многоликая и необъятная страна. И вот едет режиссер по Алтаю, любуется ландшафтами, делает остановки и повсюду встречает местных жителей: краеведа, историка, археолога, а то и простого водителя. Бродит по рынкам, торгуется, примеряя шапки, фотографируется с желающими, заходит в гости к шаманам и православным священникам. Благодать и красота, одним словом. Но присмотришься – а благодать-то липовая, отлакированная (как если бы мы наблюдали ее через фильтр инстаграма). И сцены якобы греющих авторскую душу встреч здесь ни разу не документальные. Они заметно отрепетированы – что-то вроде постановки школьного драмкружка, где все стараются, но выходит какая-то шляпа. Так, Сукачев, заехав в родную деревеньку Шукшина Сростки, забредает в гости к старой подруге Василия Макаровича и ведет с ней долгую проникновенную беседу. Все окружающие при этом чуть не сияют от радости – разумеется, потому что к ним пожаловал московский гость, такой простой и близкий к народу. То ли из опасения, что эта фальшь вызовет у зрителя окончательное отторжение, то ли с целью растрогать, автор добавляет к ним всамделишные документальные кадры – семейную хронику Шукшиных. Что ж, эти пятнадцать секунд стали, наверное лучшим моментом за весь фильм.

Кадр из фильма “То, что во мне”

Оставшиеся же два часа сохранять внимание крайне сложно. Единственной отдушиной остается сам Чуйский тракт – действительно прекрасный, им можно наслаждаться. Тем не менее, даже его сняли до безобразия скучно – как в видеопособии по этнографии. Всё это исполнение образ родины, которая, согласно названию, находится внутри автора, делает весьма странным и нелепым. Ну а при участии содержательного ералаша из шаманских обрядов, православных служб, алтайских сказок и девушек-археологов, история выходит и вовсе шизофреничной. Как ни крути, а влюбленность режиссера в себя и свое творчество наряду с плохим вкусом к хорошему не приводит. Кстати, хороший антипример тому – прошлогодний победитель "Окна в Европу", лента “Его дочь” Татьяны Эверстовой на такую же природно-культурную тематику – но удивительно тихая, даже медитативная, и с очень скромным авторским “я”. Идея, заметьте, не пострадала, а результат получился достойный. Стало быть, пословица о том, что скромность украшает, верна и в искусстве.

Александра Подольникова