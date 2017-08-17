«То, что во мне»: Рецензия Киноафиши
Гарик Сукачев (в миру Игорь Иванович) в режиссуре не первый год – на его счету аж три полнометражных работы. Но в своей четвертой картине он добавил к этому амплуа продюсера, сценариста и, о сюрприз, композитора. По результатам работы автор предъявил публике псевдодокументальное роуд-муви о своей поездке по Чуйскому тракту. Этот страшно длинный вроде бы патриотичный фильм и открывал в этом году выборгское “Окно в Европу”.
Цель достаточно понятна – показать, какая у нас многоликая и необъятная страна. И вот едет режиссер по Алтаю, любуется ландшафтами, делает остановки и повсюду встречает местных жителей: краеведа, историка, археолога, а то и простого водителя. Бродит по рынкам, торгуется, примеряя шапки, фотографируется с желающими, заходит в гости к шаманам и православным священникам. Благодать и красота, одним словом. Но присмотришься – а благодать-то липовая, отлакированная (как если бы мы наблюдали ее через фильтр инстаграма). И сцены якобы греющих авторскую душу встреч здесь ни разу не документальные. Они заметно отрепетированы – что-то вроде постановки школьного драмкружка, где все стараются, но выходит какая-то шляпа. Так, Сукачев, заехав в родную деревеньку Шукшина Сростки, забредает в гости к старой подруге Василия Макаровича и ведет с ней долгую проникновенную беседу. Все окружающие при этом чуть не сияют от радости – разумеется, потому что к ним пожаловал московский гость, такой простой и близкий к народу. То ли из опасения, что эта фальшь вызовет у зрителя окончательное отторжение, то ли с целью растрогать, автор добавляет к ним всамделишные документальные кадры – семейную хронику Шукшиных. Что ж, эти пятнадцать секунд стали, наверное лучшим моментом за весь фильм.
Оставшиеся же два часа сохранять внимание крайне сложно. Единственной отдушиной остается сам Чуйский тракт – действительно прекрасный, им можно наслаждаться. Тем не менее, даже его сняли до безобразия скучно – как в видеопособии по этнографии. Всё это исполнение образ родины, которая, согласно названию, находится внутри автора, делает весьма странным и нелепым. Ну а при участии содержательного ералаша из шаманских обрядов, православных служб, алтайских сказок и девушек-археологов, история выходит и вовсе шизофреничной. Как ни крути, а влюбленность режиссера в себя и свое творчество наряду с плохим вкусом к хорошему не приводит. Кстати, хороший антипример тому – прошлогодний победитель "Окна в Европу", лента “Его дочь” Татьяны Эверстовой на такую же природно-культурную тематику – но удивительно тихая, даже медитативная, и с очень скромным авторским “я”. Идея, заметьте, не пострадала, а результат получился достойный. Стало быть, пословица о том, что скромность украшает, верна и в искусстве.
Александра Подольникова