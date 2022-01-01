Наша рецензия

Мастера Чайна-тауна недовольны тем, что Брюс Ли основал школу боевых искусств и обучает жителей Сан-Франциско секретам кунг-фу. Дескать, боятся, что у американцев преимущество в силе и росте по сравнению с ними, да и в общем это как-то не правильно. Слухи доходят до самого Брюса Ли; как раз в это же время Вон Джек Ман покидает Шаолиньский монастырь и приезжает в США преподавать боевые искусства. По мнению молодого и горячего мастера вин чуня, все не просто так и монах прибыл по его душу: он…