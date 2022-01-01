Наша рецензия

Третий фильм из документального цикла Леонида Парфёнова «Русские евреи» рассказывает о судьбе этого народа в СССР после 1948 года. Массовые репрессии, потом массовая же реабилитация. Знаменитые писатели и поэты, гонимые на родине и восхваляемые на западе. Самые громкие судебные процессы, общественные акции и политические реформы. Всё это давно уже стало частью истории России, и многие подобные события непосредственно связаны с русскими евреями. Парфёнов в очередной раз пытается…