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Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
Киноафиша Фильмы Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года Отзывы о фильме «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года 2017 / Россия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»

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Наша рецензия

Третий фильм из документального цикла Леонида Парфёнова «Русские евреи» рассказывает о судьбе этого народа в СССР после 1948 года. Массовые репрессии, потом массовая же реабилитация. Знаменитые писатели и поэты, гонимые на родине и восхваляемые на западе. Самые громкие судебные процессы, общественные акции и политические реформы. Всё это давно уже стало частью истории России, и многие подобные события непосредственно связаны с русскими евреями. Парфёнов в очередной раз пытается…

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