Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года - трейлер
Киноафиша Трейлеры Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года. Трейлер

Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 сентября 2017
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года – С убийства в 1948 году госбезопасностью главы Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса начинаются новые времена во взаимоотношениях советской власти и евреев. Ликвидация ЕАК, расстрел его активистов и кампания борьбы с «безродными космополитами» оформляют новый государственный антисемитизм. «Дело врачей» - новый кровавый навет. Смерть Сталина отменит расправу, но былая официальная русско-еврейская гармония при социализме уже не восстановится. Всенародно известных суперзвезд не стало меньше: Ботвинник - главный шахматист, Райкин - главный комик, Плисецкая - главная балерина, Галич и Высоцкий - главные барды, множество прославленных имён в самых разных сферах, от ядерной физики до лёгкой музыки. Но соавторами русского коммунизма евреи быть перестали. И их не допускают больше в политику, и они сами особенно активно заняты «антисоветской деятельностью».  Без евреев непредставима теневая экономика – «незаконное предпринимательство», за которое с начала 1960-х выносят смертные приговоры. А с середины десятилетия начинает расшатывать строй диссидентское движение - в него внуки евреев-революционеров вносят те же горячность и бесстрашие, что и их деды - в свержение царизма. Разрешение еврейской эмиграции в 1970-х делает национальность средством отказа от социализма и окажется более частой причиной отъезда, чем возможность повернуть вспять свою русскую ассимилированность. Наконец, крах СССР покончит с «еврейским вопросом» в том виде, каком его застали последние советские поколения.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.9 Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года документальный, 2017, Россия
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше