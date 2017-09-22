«Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»: Рецензия Киноафиши

От репрессий до свободы

Третий фильм из документального цикла Леонида Парфёнова «Русские евреи» рассказывает о судьбе этого народа в СССР после 1948 года. Массовые репрессии, потом массовая же реабилитация. Знаменитые писатели и поэты, гонимые на родине и восхваляемые на западе. Самые громкие судебные процессы, общественные акции и политические реформы. Всё это давно уже стало частью истории России, и многие подобные события непосредственно связаны с русскими евреями. Парфёнов в очередной раз пытается разобраться в необычности и даже неуёмности этого народа, так сильно влиявшего на все события в нашей стране.

Кадр из фильма «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»

Этот фильм наверняка оказался самым простым во всей трилогии в плане подбора материала. Ведь если информацию и хроники для первой и значительной части второй картины можно найти только в редких архивах, то события второй половины 20 века уже запечатлены на фото, аудио- или видеозаписи, а свидетели и участники более поздних процессов живы до сих пор. Но Парфёнов сохраняет свой классический стиль документальных фильмов, не просто показывая хроники, а визуализируя все события, причём делает это весьма разнообразно. Лица с портретов оживают и начинают говорить своими же словами, а иногда и голосами, создавая почти мистические ощущения. При этом «дело врачей» — один из самых известных послевоенных процессов, связанных с евреями, показан с точки зрения простой семьи, зачитывающей дома газетные статьи. Компьютерная графика и актёрская игра, конечно же, регулярно сменяются сьёмками на натуре — о событиях на Красной площади рассказывается непосредственно на площади, и о Брайтон-бич, соответственно, в этом квартале. Хотя, кажется, что сам Леонид Парфёнов стал показываться в кадре чуть реже, чем в старых фильмах, но зато в один момент он даже цепляется к бульдозеру, наглядно показывая события «бульдозерной выставки».

Кадр из фильма «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»

Но нужно понимать, что этот фильм, как и предыдущие, не сосредотачивается исключительно на судьбе конкретных, пусть и известных личностей или даже всех русских евреев. Здесь показана вся история российского (или советского) народа, просто через факты и персонажей, связанных с еврейской нацией. Сталинские репрессии оказывали влияние практически на всех. Пришедшая им на смену хрущёвская оттепель и брежневский застой тоже останутся в памяти поколений на долгие годы. И из каждой эпохи выбираются известные и яркие люди, имена которых были у всех на устах. Причём Парфёнов показывает представителей совершенно разных областей жизни: политиков, писателей, музыкантов, медиков. От гонимого Пастернака (формально не по национальному признаку) сюжет переходит к Галичу и Высоцкому, ставшим для многих самыми узнаваемыми исполнителями «блатных» песен, что для страны с массовыми репрессиями было отдельным культурным пластом. Позже появляется артист Райкин и его постоянный автор — писатель Михаил Жванецкий. Без него обойтись не могло, сам Парфёнов очень уж любит его творчество, да и кто смог настолько же ярко и при этом искренне передать Одесский юмор.

Кадр из фильма «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»

И чем ближе сюжет подбирается к нашему времени, тем более натуралистично всё происходит, и это видно даже по самому Парфёнову. События и люди, которых удалось застать почти лично, выглядят более понятно и близко современному человеку. И на чтении стихов Бродского на фоне видов Петербурга эмоциональность достигает своего пика. Потому что всё равно лейтмотивом всего фильма оказываются попытки простых людей найти себе место в жизни и быть частью народа. Но всю вторую половину века, вплоть до перестройки, их старательно отделяли. И апофеозом этого становится массовая эмиграция позднего советского периода.

Этот фильм является заключительным в цикле. Понятное дело, что дальше рассказывать не о чем, ведь с распадом советского союза были отменены и ограничения на выезд, и сама графа «национальность» в паспорте. Но Леонид Парфёнов в очередной раз показал себя прекрасным документалистом. В довольно лёгкой визуальной форме, не перегружая цифрами и выкладками, он рассказал и историю послевоенного СССР, и судьбу всего еврейского народа, жившего на его территории.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»