Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Профессор Марстон и Чудо-Женщины Профессор Марстон и Чудо-Женщины
Киноафиша Фильмы Профессор Марстон и Чудо-Женщины Отзывы о фильме «Профессор Марстон и Чудо-Женщины»
Professor Marston & the Wonder Women Профессор Марстон и Чудо-Женщины 2017 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Профессор Марстон и Чудо-Женщины»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Профессор Уильям Марстон (Люк Эванс) вместе со своей супругой Элизабет (Ребекка Холл) ведет курс лекций в Гарварде, параллельно работая над детектором лжи. Пришедшая им на выручку студентка Оливия (Белла Хиткот) усложняет отношения в семье профессора, но и из-за нее же у супругов случается прогресс в разработке аппарата, способного вычислять ложь. Постепенно они все влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Из университета их, конечно, выгоняют - кому нужны слухи о любовном треугольнике,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Ради семьи: 66-летний Шифрин сообщил об отъезде из страны
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым
Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
Приложение киноафиши