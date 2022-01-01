Наша рецензия

Профессор Уильям Марстон (Люк Эванс) вместе со своей супругой Элизабет (Ребекка Холл) ведет курс лекций в Гарварде, параллельно работая над детектором лжи. Пришедшая им на выручку студентка Оливия (Белла Хиткот) усложняет отношения в семье профессора, но и из-за нее же у супругов случается прогресс в разработке аппарата, способного вычислять ложь. Постепенно они все влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Из университета их, конечно, выгоняют - кому нужны слухи о любовном треугольнике,…