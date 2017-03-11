6.0
6.0

Убить за 68

, 2017
68 Kill
США / триллер, комедия, криминал / 18+
О фильме

Проблема Чипа в том, что он просто не может сказать «нет» красивым женщинам. Эта его слабость приводит к большим проблемам, когда он соглашается помочь своей подружке украсть 68 тысяч долларов.

В ролях

Мэттью Грей Гублер
АннаЛинн МакКорд
Алиша Боэ
Шейла Ванд
Эджей Мехта
Майкл Бисли
Режиссер Трент Хаага
Сценарист Трент Хаага, Bryan Smith
Композитор James Griffiths, Хаим Фрэнк Ильфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 14 августа 2020
Премьера в мире 11 марта 2017
Дата выхода
18 января 2018 Венгрия
4 августа 2017 США
6 января 2018 Япония
MPAA R
Бюджет $520 000
Сборы в мире $522
Производство Snowfort Pictures, AMP International
Другие названия
68 Kill, 68 lepedő, 68キル, Убить за 68

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
саундтрек фильма Убить за 68

Цитаты

Violet Даже не думай об этом, скотина. Слушай сюда, маленькая эмо-су##а. Я слышала, что ты говорила моему парню. У тебя хватило наглости, но это, это мои деньги. Если хочешь мои деньги, придётся забирать их у меня, а не у него. Думаешь, будет легко, потому что ты носишь чёрный макияж и режешь себя, чтобы уснуть? Думаешь, сможешь справиться со мной, потому что я красивая девушка? Ну, попробуй. Я умоляю тебя. После того дня, что у меня был, я просто ищу повод положить кого-нибудь в гроб. Хотя, судя по всему, тебе это понравится. Так что выберешь, Hot Topic? 40 баксов на бензин или 200 на пощёчин?

Отзывы о фильме

