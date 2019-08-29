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Битва 2019 / Россия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Битва»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если не вдаваться в детали, можно попасться на удочку пиара: российский фильм про танцы, да ещё с названием «Битва», сразу ассоциируется с извивающимися телами, нелепыми прикидами и жадной до впечатлений юностью. Вульгарный постер только усиливает ощущение. На деле режиссёр Анар Аббасов решил провернуть занятный трюк: снять «социальную драму», где танец будет не самоцелью, но средством. Трюк получился так себе. Остаётся надеяться, что все заинтересованные сначала…

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Алла Переяра 29 августа 2019, 15:55
Оценка
Была сегодня на сеансе.
Вкусы у каждого свои,но мне понравилось кино
29 августа 2019, 15:55 Ответить
Ростислав Попченко 30 августа 2019, 18:35
Оценка
Очень добрый фильм, эффектные танцы, хорошая игра актеров. Подойдет для непредвзятого зрителя, кто хочет приятно провести время!
Вчера вечером посмотрели и остались с женой довольны. Хорошо посмеялись.
30 августа 2019, 18:35 Ответить
simafonss 4 сентября 2019, 21:04
Оценка
Советую сходить, фильм на одном дыхании смотрится, настраивает на позитив и добро! Однозначный лайк!
4 сентября 2019, 21:04 Ответить
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