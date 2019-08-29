Наша рецензия

Если не вдаваться в детали, можно попасться на удочку пиара: российский фильм про танцы, да ещё с названием «Битва», сразу ассоциируется с извивающимися телами, нелепыми прикидами и жадной до впечатлений юностью. Вульгарный постер только усиливает ощущение. На деле режиссёр Анар Аббасов решил провернуть занятный трюк: снять «социальную драму», где танец будет не самоцелью, но средством. Трюк получился так себе. Остаётся надеяться, что все заинтересованные сначала…