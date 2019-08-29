«Битва»: Рецензия Киноафиши

Если не вдаваться в детали, можно попасться на удочку пиара: российский фильм про танцы, да ещё с названием «Битва», сразу ассоциируется с извивающимися телами, нелепыми прикидами и жадной до впечатлений юностью. Вульгарный постер только усиливает ощущение. На деле режиссёр Анар Аббасов решил провернуть занятный трюк: снять «социальную драму», где танец будет не самоцелью, но средством. Трюк получился так себе. Остаётся надеяться, что все заинтересованные сначала посмотрят трейлер, потому что иначе догадаться о замысле авторов невозможно. Любителям франшизы «Шаг вперёд» и других аттракционов лучше пройти мимо: рейтинг 6+ и социальная подоплёка не очень сочетаются с зрелищностью, по крайней мере, в нашем кино.

Антон по кличке Пуля (Риналь Мухаметов) – дерзкий, резкий, готов на всё ради танца. Его команда побеждает на соревнованиях, влиятельный человек предлагает контракт, а девушка (Анна Исаева) в нём души не чает. Судьба решает испытать танцора на прочность и начинает со слухового нерва: благо, посреди песчаного пляжа всегда найдётся камень, о который можно удариться. Дальше – глухота, депрессия, девушка уходит, вокруг бездушный урбан. Как последнюю надежду врач протягивает Антону направление на реабилитацию, и тот идёт в школу для слабослышащих, осваивать язык жестов и учиться читать по губам. Его встречает молодая сурдопедагог Настя (Екатерина Кукуй), а с ней – ученики школы, которые почти не слышат музыку, но, как и все дети, хотят танцевать. Антон учит ребят движениям и вместе с ними пытается снова почувствовать ритм жизни.

Отказавшись от акробатических номеров и опостылевшего гедонизма, авторы сделали акцент на драму, но не попали в такт. Как это часто бывает в российском кино, проблема в сценарии. Ни те десять лет, что Аббасов вынашивал идею, ни помощь Андрея Курейчика, работавшего над «Ёлками» и «Движением вверх», не помогли: драма так и не случилась. Пытаясь обрисовать сразу несколько сюжетных линий, которые в конце должны красиво сойтись, как в «большом» кино, авторы не доводят до ума ни одну из них. Непростые отношения Антона с родителями, расставание с девушкой, трудности социализации людей с особыми потребностями, борьба за самореализацию – всё это осталось красивыми словами на бумаге и в интервью. А в фильме – одни крупные планы да набор ученически разыгранных сцен.

Битва

Удивительно, что в фильме с названием «Битва» умудряются забыть о конфликте. Героям (Антону, Насте, детям) никто по-настоящему и не противостоит: они остаются наедине со своими проблемами. Есть несколько карикатурных персонажей, которые до поры ставят палки в колёса – танцор-конкурент, директор школы, загадочный продюсер в чёрном балахоне, похожий на Аргуса Филча, – но это больше похоже на принудительные работы. Все они, конечно же, изменят своё мнение и поддержат целеустремлённых ребят. И всё бы ничего: сколько классных фильмов про преодоление себя и собственных страхов мы видели, но Аббасов просто не знает, что делать с героями, как заставить зрителя им сопереживать. У персонажей нет бэкграунда, за ними не видно истории, и оттого их маета больше похожа на социальную рекламу. Ключевой момент фильма, когда лишённый слуха Антон вдруг обретает чувство грува, вообще занимает около минуты и проговаривается прямым текстом: мол, долго объяснять, поверьте на слово.

Чего у фильма не отнять, так это реальной социальной подоплёки. Во-первых, команду слабослышащих ребят, которых Антон учит танцевать, играют в том числе дети с таким же недугом. Проблемы со слухом сейчас не являются непреодолимым барьером для занятий танцами: существуют специальные импланты, на конкурсах танцорам подсказывают ритм наставники – всё это есть и в фильме. То, что обычный зритель может больше узнать о жизни людей, которые совсем иначе воспринимают мир, а те могут показать себя вместе со всеми – большая заслуга авторов. Во-вторых, фильм обещают выпустить в прокат с тифлокомментариями, что сделает его доступным людям с нарушением зрения. Всё это – важная работа, которой у нас почти не занимаются: борьба с эксклюзией и ограничением прав. Но эти благие намерения ведут авторов известно куда. Социальные темы – это не только лёгкий способ выделиться, но и большая ответственность. «Битва» только притворяется серьёзным кино: по уровню сознательности она недалеко ушла от бесконечных продолжений «Шага вперёд». Не по Сеньке шапка. Евгений Ермакович