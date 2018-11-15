«Облепиховое лето»: Рецензия Киноафиши

Героев нужно знать в лицо

В интересное время живем: кинематографистов вновь заинтересовали великие люди, которые боролись с системой и общим нежеланием идти вперед не действиями, а словами, произведениями и постановками. Прогремели проекты про Цветаеву, Маяковского, Цоя и Довлатова, а теперь очередь добралась и до Александра Вампилова, автора «Утиной охоты» и «Старшего сына».

Кадр из фильма «Облепиховое лето»

Драматург Александр Вампилов пытается хоть кого-нибудь заинтересовать своими произведениями. Он постоянно перемещается между коридорами, кабинетами, всеми силами пытаясь вырваться из замкнутого круга проверенных и одобренных партией авторов. Но как только люди узнают, что его отца расстреляли в 38-м году, то сразу же теряют к нему интерес. Вампилов, несмотря ни на что, продолжает набегами посещать Москву и биться в закрытые двери. Он мечтает привезти семье подарки и денег, а еще купить домик на Байкале.

Кадр из фильма «Облепиховое лето»

Сценарист Ольга Погодина-Кузмина («Две женщины») перемешала историю жизни Вампилова с фантазиями, которые могли прийти ему в голову, и произведениями, ставшими частью его самого. Кроме него за ту эпоху здесь отвечают: его друг, лирический поэт Николай Рубцов с незавидной, но яркой судьбой, немного карикатурные Белла Ахмадулина и Андрон Кончаловский, а еще уже уставший, но пытающийся помочь и готовый поговорить, несмотря на постоянную загрузку, Олег Ефремов. Есть здесь и человек из органов – Дима, который близок к творческой интеллигенции, он пытается помочь Вампилову узнать правду про отца. Хотя получается все баш на баш, т.к. он использует слова, написанные автором «Утиной охоты», чтобы сделать любимой девушке предложение.

Кадр из фильма «Облепиховое лето»

Снял «Облепиховое лето» Виктор Алферов («Земля счастливого учения»), до этого известный благодаря своим региональным проектам. Для него картина про Вампилова - возможность заявить о себе широкому зрителю и рассказать историю об одном из самых талантливых авторов прошлого столетия. Помогают ему в создании ретро атмосферы оператор Андрей Воробьев («Ивановы») и композитор Мурат Кабардоков («Глубокие реки»).

Кадр из фильма «Облепиховое лето»

«Облепиховое лето» больше всего похоже на классический байопик, его авторы не экспериментируют над своими зрителями, как создатели картины «ВМаяковский», и не пользуются услугами заграничных актеров, как было с «Довлатовым», хотя спиваются с тем же остервенением. А иногда и вовсе возникают сравнения с оскароносным «Бердменом», когда герои Вампилова появляются на сцене, да и он сам принимает во всем в этом непосредственное участие. Все здесь развивается постепенно, накал подступает уже к самому финалу, когда уже, казалось бы, все предрешено, но так не хочется, чтобы все заканчивалось именно так…

Кадр из фильма «Облепиховое лето»

Главную роль в «Облепиховом лете» отдали Андрею Мерзликину («Бумер»), причем режиссер проекта так и говорит: как увидел Андрея больше никого и не пробовали. Талантливого поэта Рубцова сыграл Сергей Каплунов («Нелюбовь»), которого хотелось бы почаще видеть на большом экране. Жену Вампилова изобразила Полина Чернышова («Легенда о Коловрате»), а в Диму перевоплотился Сергей Агафонов («28 панфиловцев»).

Кадр из фильма «Облепиховое лето»

Картина «Облепиховое лето» возвращает кинопублику в прошлое, где были свои законы, положительные и отрицательные моменты и люди, готовые на все ради семьи и настоящей правды. Фильм во многом перекликается с экранизацией Вампилова «Райские кущи», где на экране царствовали Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова. А пока Андрей Мезликин и Сергей Каплунов играют со словами в «Лете», зрители после просмотра с большим интересом набрасываются на оставленные после них произведения, каждое из которых до сих пор актуально и будоражит внутри читателей вопросы и эмоции.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Облепиховое лето»