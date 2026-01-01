Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Маленький большой человек 1970

Оскар 1971 Оскар 1971
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая мужская роль
Номинант
 UN Award
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
ММКФ 1971 ММКФ 1971
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Победитель
