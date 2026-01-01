Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Маленький большой человек
Награды и номинации фильма Маленький большой человек
Награды и номинации фильма Маленький большой человек 1970
Оскар 1971
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая мужская роль
Номинант
UN Award
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
ММКФ 1971
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Победитель
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
