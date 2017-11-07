«Парижская опера»: Рецензия Киноафиши

Тайны закулисья

Всегда яркий и манящий внутренний мир театра никогда еще не был таким простым и понятным, как в фильме «Опера». Здесь все работают в определенном ритме и по только им понятному календарю. Каждый знает свою задачу и стремится выполнить ее лучше, чем на репетициях, чтобы запомниться и получить возможность работать в первом составе. Не обходится и без новичков, у которых возникают различные сложности - как языковые, так и физические. Эти проблемы либо решаются, либо человек довольствуется какими-то другими благами и находит работу «попроще». Сюжет картины параллельно рассказывает сразу несколько историй, каждая из которых наполнена своими волнениями, радостями и печалями. Но наступает вечер, артисты «натягивают» свои улыбки и выходят на сцены, и неважно, большая роль у них или нет - все здесь отрабатывают свои гонорары так, будто этот выход для них может оказаться последним.

Кадр из фильма «Опера»

Сериал «Моцарт в джунглях» с Гаэлем Гарсиа Берналем повествует примерно о том же, правда, в нем все-таки есть возможность больше времени дать героям, чтобы зрители с ними лучше познакомились, выделить главные линии, использовать больше разнообразной музыки и по миру поездить. Вспоминается и французский мультфильм «Балерина» о судьбе девочки, мечтающей стать примой, и ее друга, который не видит своей жизни без науки. Правда, анимационная картина получилась слишком схематичной и снятой как будто по математической формуле. Документальная же съемка «Оперы» все-таки позволяет проникнуться полностью и поверить, что за занавесом именно так все и происходит.

Кадр из фильма «Опера»

Недавний игровой фильм «Большой» Валерия Тодоровского оказался не тем, что ждали зрители. В нем были две героини, противостоящие друг другу, и цель, которую каждая из девушек пыталась достичь своим путем. Но главное – создатели ленты изящно и подробно рассказывали путь героинь, чего очень не хватает в «Опере», где авторов так увлек процесс работы, что они постоянно перескакивают с места на место. Стоит вспомнить и фильм «После тебя» Анны Матисон, где Сергей Безруков играет профукавшего свою жизнь танцовщика, который пытается подружиться с дочерью и найти преемника.

Кадр из фильма «Опера»

Главным же открытием танцевального кино 2017 года стал Сергей Полунин в посвященной ему документалке «Танцовщик». Это море музыки, движения и перипетий судьбы, где вся жизнь была положена во имя сцены, зрителей и достижения максимума от себя. О чем-то подобном рассуждал и Даррен Аронофски в своей картине «Черный лебедь», где у него танцевала и «грешила» Натали Портман, получившая в тот год премию «Оскар». Ее преподаватель и по совместительству супруг Бенджамин Мильпье как раз работал в Парижской национальной опере, когда шли съемки «Оперы», и стал одним из героев картины. А вот в самом обсуждаемом на данный момент российском проекте «Матильда» прекрасная польская актриса Михали Ольшанска не танцует за свою героиню, что понятно - все это слишком сложно и отняло бы много времени для подготовки. Но это так очевидно и бросается в глаза, что тоже стало одним из гвоздей, вбитых публикой в гроб проекта при просмотре.

Кадр из фильма «Опера»

Лучший документальный фильм ММКФ 2017 «Опера» приоткрывает зрителям дверь в настоящий мир искусства. Где танцы, музыка и деньги главенствуют над всем, ведь сломайся что-то - и театр просто не сможет нормально функционировать. К сожалению, создателей так увлекло их обследование закулисья, что они так и не смогли выбрать главное действующее лицо, за которым публике было бы нужно следить. Сюжет перескакивает с танцоров, на владельцев, от них к музыкантам и далее, но сопереживать никому не получается, т.к. все происходит слишком быстро. Хотя закулисная жизнь и интриги сразу же подкупают и увлекают зрителей за собой в этот плохо изученный и неизведанный мир, который дарит невероятные эмоции и может сделать из участников настоящих звезд всего за один вечер.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

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