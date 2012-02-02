Музей Орсэ, 2012

К своему 25-летию музей Орсе подвергся перестройке, но его история выходит далеко за привычные музейные рамки. Расположенный на левом берегу Сены в самом центре Парижа, напротив Лувра, он является прекрасным образцом архитектуры XIX века. Орсе, изначально спроектированный для Государственного совета, был сожжен во время Парижской коммуны.

В 1900 году Орсе был перестроен в железнодорожную станцию и встречал посетителей Всемирной выставки, а затем - бывших заключенных в 1945-м. С 1986 года великолепное пространство из стали превратилось в витрину крупнейшей в мире коллекции работ импрессионистов и постимпрессионистов, среди которых шедевры Мане, Дега, Курбе, Моне и Ренуара.

Ныне Орсе – одно из самых полных собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850–1910 гг., а также место проведения спектаклей, концертов, кинофестивалей.