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Домовой Домовой
Киноафиша Фильмы Домовой Отзывы о фильме «Домовой»
Домовой 2019 / Россия
7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Домовой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Не успел окончиться обряд черной магии на кухне загадочной квартиры, как приходят новые жильцы —  мама с дочкой. Риэлтор «забыла» их предупредить, что в квартире живет домовой, который ведет себя, как злобный полтергейст. Такой бизнес: домовой выживает людей, риэлторша перепродает квартиру снова и снова. Чтобы, однако, временно утихомирить домового, она наняла профессиональную ведьму по имени Мама Фима, которая учуяла в квартире клад. Ведьма решила вернуться, так что…

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Владислав Михуля 18 марта 2019, 15:02
Трейлер очень позитивный. Вот прям даже появилось желание в кино сходить. Плюс актеры крутые. Гусева одна чего стоит!
18 марта 2019, 15:02 Ответить
♋️♋️♋️Ирина ♋️♋️♋️ 11 апреля 2019, 22:32
Не могу заказать билеты. Как быть?
11 апреля 2019, 22:32 Ответить
bn670610 12 апреля 2019, 14:34
Оценка
Как купить билеты
12 апреля 2019, 14:34 Ответить
Константин Кот 14 апреля 2019, 13:54
Оценка
Прекрасное и доброе кино
14 апреля 2019, 13:54 Ответить
Наталья Копнева 14 апреля 2019, 17:07
Оценка
Ооочень клёвый фильмец!!!! Рекомендую для семейного просмотра .;)
14 апреля 2019, 17:07 Ответить
Nadezhda Kuzmina 16 апреля 2019, 13:36
Оценка
Хорошая современная сказка. Детям должно понравится, но для разнообразия и взрослым подойдет. Хотя бы что-то новенькое
16 апреля 2019, 13:36 Ответить
Денис Тумило 18 апреля 2019, 21:38
Оценка
Очень понравился фильм, есть где посмеяться и трогательные моменты есть. Очень хорошая тема фильма...... ребёнок сейчас правда домовогоищет по квартире)))) а так хотелось бы продолжения этого фильма. Рекомендую к просмотру!!!!!!
18 апреля 2019, 21:38 Ответить
tanechka_30.03 19 апреля 2019, 17:49
Оценка
Очень понравился. Эмоциональный и интересный)))
19 апреля 2019, 17:49 Ответить
Тамара Иванова 21 апреля 2019, 16:49
Оценка
Посмотрели сегодня фильм, очень понравился, держал в напряжении. Но этот фильм не для детей, я думаю. Жестковато и чересчур реалистично.
21 апреля 2019, 16:49 Ответить
89500244091 1 мая 2019, 15:28
Оценка
Оченя класное кино
1 мая 2019, 15:28 Ответить
89500244091 1 мая 2019, 15:29
Оценка
Очень смешное кино
1 мая 2019, 15:29 Ответить
nik-ksu7 5 мая 2019, 10:08
Оценка
Отличный семейный фильм. Очень понравился!!! И смеялись и плакали.
Ходили с сыном 9 лет. Раньше, мне кажется, рановато. Заявлен с 6 лет.. Ну не знаю... Рядом сидели дети лет 6-7 им явно рановато, постоянно терзали родителей вопросами и отвлекались. Ну и, как мне кажется, есть парочка не детских сцен.
5 мая 2019, 10:08 Ответить
Olena 6 мая 2019, 14:36
Оценка
Ходили впятером: дочки 7, 15 лет, мы (40-летние) и бабушка. В восторге были все. Фильм, который я с удовольствием пересмотрю и еще не раз, если найду, где его приобрести. Много юмора, много моментов "всплакнуть", переживания за героев. Прекрасный сюжет. Замечательные актеры и соответствующая игра. Красивые спецэффекты. Замечательный Домовой!
6 мая 2019, 14:36 Ответить
Макс Vakat 3 июня 2019, 18:02
Оценка
Самое дорогое в жизни- это любовь, семья и дети, особенно когда помогает домовой. Вообще трогательно.
3 июня 2019, 18:02 Ответить
0993047995lv 12 ноября 2019, 00:30
Оценка
Очень хороший фильм ,добрый такой ,я и смеялась ,и в некоторых моментах жалела домового до слез почти )

Фильм очень добрый ,теплый ,и оставляет хорошии эмоции ,как в детстве )

РЕКОМЕНДУЮ !!!!
12 ноября 2019, 00:30 Ответить
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