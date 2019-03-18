Не успел окончиться обряд черной магии на кухне загадочной квартиры, как приходят новые жильцы — мама с дочкой. Риэлтор «забыла» их предупредить, что в квартире живет домовой, который ведет себя, как злобный полтергейст. Такой бизнес: домовой выживает людей, риэлторша перепродает квартиру снова и снова. Чтобы, однако, временно утихомирить домового, она наняла профессиональную ведьму по имени Мама Фима, которая учуяла в квартире клад. Ведьма решила вернуться, так что…
Ходили с сыном 9 лет. Раньше, мне кажется, рановато. Заявлен с 6 лет.. Ну не знаю... Рядом сидели дети лет 6-7 им явно рановато, постоянно терзали родителей вопросами и отвлекались. Ну и, как мне кажется, есть парочка не детских сцен.
Фильм очень добрый ,теплый ,и оставляет хорошии эмоции ,как в детстве )
РЕКОМЕНДУЮ !!!!
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