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Не успел окончиться обряд черной магии на кухне загадочной квартиры, как приходят новые жильцы — мама с дочкой. Риэлтор «забыла» их предупредить, что в квартире живет домовой, который ведет себя, как злобный полтергейст. Такой бизнес: домовой выживает людей, риэлторша перепродает квартиру снова и снова. Чтобы, однако, временно утихомирить домового, она наняла профессиональную ведьму по имени Мама Фима, которая учуяла в квартире клад. Ведьма решила вернуться, так что…