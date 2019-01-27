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Спасти Ленинград Спасти Ленинград
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Спасти Ленинград 2019 / Россия
5.1 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Спасти Ленинград»

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ev_geny 27 января 2019, 19:12
Оценка
Фильм сам по себе очень хороший, но детям и беременным женщинам смотреть не нужно. Очень достойный фильм, побольше бы таких снимали
27 января 2019, 19:12 Ответить
Виктор БОБОВ 27 января 2019, 22:32
Оценка
Сходили на премьеру, был полный зал.... Фильм на 2-ку из 5. Сняли, да красиво.
27 января 2019, 22:32 Ответить
Valentina Tuitsina 28 января 2019, 18:31
Оценка
Фильм достойный прежних советских фильмов, которые снимали очевидцы той страшной войны. Смотрела фильм и вспоминала своего отца, ушедшего на войну добровольцем в 19 лет. прошедшего курс молодого бойца, после которого ему было присвоено звание младшего лейтенанта и был отправлен на фронт в пехотные войска. В его рассказах было все именно так страшно ему мальчишке 19 лет, необстрелянному. Не хватало на всех даже винтовок.
28 января 2019, 18:31 Ответить
alex 28 января 2019, 19:25
Оценка
совсем какой-то накрученный сюжет, метания героев. может, в сериал потом превратится этот фильм и подробнее объяснят, с чего бы из крайности в крайность мечутся оне.
актёры красивые, оператор - молодец!
вставили кадры ч/б хроники немного в начале, - очень сильно.
Мельникову из сериала про "ментов" не узнать, таак она подошла к этой роли, но как хорошо играет,-очень понравилось.
с семьёй надо такие фильмы смотреть, чтобы объяснял кто постарше, если чего-то не понятно. хотя и трудны такие темы для кино и зрителя современного.
общее впечатление от просмотра фильма хорошее.
28 января 2019, 19:25 Ответить
Айдар Замальдинов 29 января 2019, 15:27
Сколько фильм длится?
29 января 2019, 15:27 Ответить
Эльчин Магаррамов 30 января 2019, 02:11
Оценка
Жал время потратил
30 января 2019, 02:11 Ответить
Эльчин Магаррамов 30 января 2019, 02:12
Оценка
Ужас просто (((((((((
30 января 2019, 02:12 Ответить
Эльчин Магаррамов 30 января 2019, 02:14
в ответ на сообщение Айдар Замальдинов от 29 января 2019, 15:27
Оценка
Лучше не ходи
30 января 2019, 02:14 Ответить
Андрей Петров 3 февраля 2019, 06:10
Оценка
Фильм не о чем! Единственное что спасло этот фильм, это моя любимая девушка, которая просто была рядом.
3 февраля 2019, 06:10 Ответить
naimuha 3 февраля 2019, 12:54
в ответ на сообщение Эльчин Магаррамов от 30 января 2019, 02:11
Что тебе жал или кто?
Куда тебе время девать, занятый такой?
Настрочил тут отзывов!
Иди смотреть симпсонов или бивиса и батхеда, на это тебе время точно не жаль будет))))
3 февраля 2019, 12:54 Ответить
k89017585109 3 февраля 2019, 16:25
Фильм классный,мне очень понравилось!
3 февраля 2019, 16:25 Ответить
Ваня Меллис 3 февраля 2019, 22:44
Оценка
Лично мне вообще не понравился, на 3/10.
3 февраля 2019, 22:44 Ответить
azat.kmalov 4 февраля 2019, 09:02
Оценка
Специально здесь зарегался,чтобы написать отзыв!
Трейлер многообещающий,а сама картина огорчила.
Непонятный сюжет,единственное ,что понравилось в этом фильме,так это концовка!
4 февраля 2019, 09:02 Ответить
nastya1schestakova 5 февраля 2019, 14:16
Оценка
кино получилось очень достойное, хотя на сеанс шла, ожидая очередной российской фигни. особенно порадовали новые лица - героиня получилась замечательная. и снято очень красиво и зрелищно.
5 февраля 2019, 14:16 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 6 февраля 2019, 09:24
эксперимент в советском стиле. доплывет ли перегруженная баржа не предназначенная для перевозки людей без прикрытия с воздуха или утонет
6 февраля 2019, 09:24 Ответить
neugierig 7 февраля 2019, 14:52
Оценка
Динамичный, эмоционально насыщенный, без затянутых лирических сцен. Высокий уровень достоверности бытовых деталей. Для тех, кто в курсе, имеет значение и то, что в основе реальный трагический эпизод гибели курсантов Военно-морской медицинской академии, отправленных на барже в эвакуацию. Прекрасный фильм.
7 февраля 2019, 14:52 Ответить
nice.elesina 7 февраля 2019, 15:26
Оценка
Разочарование года!!!! Обычно фильмы про войну настолько пронизывают до глубины души, т.к эта тематика сама по себе очень глубокая. Я никогда не думала, что можно настолько испортить фильм с изначально хорошей задумкой! Всё скомкано, игра актёров отвратительная, на поле боя, так вообще, такое впечатление, что смотришь какой-то американский боевик. Учитывая, что сюжет основан на реальных событиях, я просто в шоке,насколько можно так испортитьи преподнести такое действительно страшное событие. Половина актрис играющих женщин в период войны, с накаченными губами,это очень режет глаза. В общем вышла из кинозала с чувством потраченого в пустую время и неприятными осадком, потому что посмотрела чушь!
7 февраля 2019, 15:26 Ответить
aleks.fedotova 8 февраля 2019, 09:43
Оценка
На мой взгляд, фильм отличный! Мне понравилось, что главные герои - не раскрученные актеры, на которых пытаются вывезти весь фильм, а начинающие. Важно для меня то, что в основе фильма реальная история, произошедшая с Баржей 752. Фильм этот не о Блокаде Ленинграда, а о том, как начинали прокладывать Дорогу Жизни, дорогу спасения Ленинграда.
И в фильме я увидела все: и совсем юную, невинную любовь главных героев, и самоотверженность, и готовность идти в бой не на жизнь, а на смерть, и то, как обстоятельства меняют людей. И, графика, благодаря которой воссоздали сцену боя весьма достойного уровня.
8 февраля 2019, 09:43 Ответить
Nik Krosnov 11 февраля 2019, 17:17
в ответ на сообщение azat.kmalov от 4 февраля 2019, 09:02
Оценка
Просто твой дед не воевал,вот тебе и не понравилось.Мне кажется ,фильм передает атмосферу фашисткой Германии идеально.Не зря я болел за другую сторону в фильме.Фашисты молодцы,10/10,сняли шикарный фильм.
11 февраля 2019, 17:17 Ответить
npasechnik886 12 февраля 2019, 14:20
Оценка
Прекрасный фильм! Особенно меня "пробило" когда в колонне Бессмертного полка увидел растяжку Баржа 752, которая только что на моих глазах пошла ко дну (в кино, разумеется). А знакомые, и из других городов тоже, пишут что плакали на сеансе. Очень зрелищно и поучительно! Слава Ленинграду!
12 февраля 2019, 14:20 Ответить
npasechnik886 12 февраля 2019, 14:25
Оценка
К сожалению, в рамках буржуазной конкуренции пишутся заказные рецензии, охаивающие это произведение. Не следует лить грязь на поднятую тему - о первых жертвах ленинградцев. Стыдитесь, вы же люди, в конце концов.
12 февраля 2019, 14:25 Ответить
nocoments911 2 марта 2019, 18:41
Оценка
Хороший фильм о войне, не зря пошёл)) блин, бои сняты ваще супер, и что понравилось, баржа и самолёты Люфтваффе достойно нарисовано, прям думаешь а наши то, уже могут нормально снимать кино)) так держать! ))
2 марта 2019, 18:41 Ответить
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