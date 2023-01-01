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Ода моему отцу Ода моему отцу
Киноафиша Фильмы Ода моему отцу Ода моему отцу, 2014: актеры и роли
Gukjesijang Ода моему отцу 2014 / Южная Корея
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Ода моему отцу, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юн Джэ-гюн
В ролях
Хван Джон-мин Хван Джон-мин Hwang Jung-min Ким Юн-джин Ким Юн-джин Kim Yoon-jin О Даль-су О Даль-су Oh Dal-soo Чан Ён-нам Чан Ён-нам Jang Yeong-nam
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