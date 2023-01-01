Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ода моему отцу Ода моему отцу
Киноафиша Фильмы Ода моему отцу Кадры из фильма «Ода моему отцу»
Gukjesijang Ода моему отцу 2014 / Корея
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Ода моему отцу»

Вся информация о фильме
Ода моему отцу (2014) - фото 1 Ода моему отцу (2014) - фото 2 Ода моему отцу (2014) - фото 3
Ода моему отцу (2014) - фото 4 Ода моему отцу (2014) - фото 5 Ода моему отцу (2014) - фото 6
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши