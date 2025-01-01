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Киноафиша Фильмы Петербургская ночь

Петербургская ночь

Peterburgskaya noch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм снят по мотивам произведений Ф.М.Достоевского "Неточка Незванова"и "Белые ночи". Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1934
Премьера в мире 19 февраля 1934
Дата выхода
19 февраля 1934 Россия
8 сентября 1934 США
Производство Moskinokombinat, Soyuzfilm
Другие названия
Peterburgskaya noch, A Petersburg Night, Petersburg Nights, Petersburger Nacht, Petersburska noc, Petersburskie noce, Petrogradske bele noći, Петербургска нощ, Петербургская ночь
Режиссер
Вера Строева
Григорий Рошаль
В ролях
Борис Добронравов
Лев Фенин
Анатолий Горюнов
Любовь Орлова
Любовь Орлова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
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