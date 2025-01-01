Фильм снят по мотивам произведений Ф.М.Достоевского "Неточка Незванова"и "Белые ночи". Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 44 минуты
Год выпуска1934
Премьера в мире19 февраля 1934
Дата выхода
19 февраля 1934
Россия
8 сентября 1934
США
ПроизводствоMoskinokombinat, Soyuzfilm
Другие названия
Peterburgskaya noch, A Petersburg Night, Petersburg Nights, Petersburger Nacht, Petersburska noc, Petersburskie noce, Petrogradske bele noći, Петербургска нощ, Петербургская ночь