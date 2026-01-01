Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Михаил Болдуман
Mikhail Bolduman
Киноафиша
Персоны
Михаил Болдуман
Михаил Болдуман
Mikhail Bolduman
Дата рождения
23 июля 1898
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
28 декабря 1983
Место рождения
Грабаровка, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Мечта
(1941)
6.6
Салават Юлаев
(1940)
5.8
Мы, русский народ
(1965)
Фильмография Михаил Болдуман
5.8
Мы, русский народ
My, russkiy narod
драма, военный, исторический
1965, СССР
Мастера сцены
Mastera stseny
документальный
1949, СССР
7.5
Мечта
Mechta
драма
1941, СССР
Онлайн
6.6
Салават Юлаев
Salavat Yulayev
биография, исторический
1940, СССР
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