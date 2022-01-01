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Плюшевый монстр Плюшевый монстр
Киноафиша Фильмы Плюшевый монстр Отзывы о мультфильме «Плюшевый монстр»
Lino Плюшевый монстр 2017 / Бразилия
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о мультфильме «Плюшевый монстр»

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Неудачник Лино работает аниматором на детских праздниках. С детских лет у него не получается прижиться в обществе. У него никогда не было друзей, а девушки его обходят стороной. Поэтому после школы он сам придумывает и шьет себе костюм кота, который и кормит его всю жизнь. Получив очередной пинок под зад от судьбы, Лино лишается съемной квартиры и оказывается на улице. Его приглашает к себе «друг» - забияка из прошлого и, подсыпав Лино снотворного, грабит ближайшие магазины в…

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