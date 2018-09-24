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Соединённое королевство переживает не лучшие времена. Все агенты службы Ми-7 рассекречены, на Великобританию совершаются регулярные хакерские атаки, подрывающие инфраструктуру страны, а на носу саммит большой дюжины. В ситуации, когда все английские шпионы уже скомпрометированы, приходится ждать помощи только от Джонни Инглиша, героя далеко не цифровой эпохи, который сейчас работает учителем географии. Британский премьер-министр (Эмма Томпсон) не раз пожалеет о своём решении. Кадр из…