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Агент Джонни Инглиш 3.0 Агент Джонни Инглиш 3.0
Киноафиша Фильмы Агент Джонни Инглиш 3.0 Отзывы о фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0»
Johnny English 3 Агент Джонни Инглиш 3.0 2018 / Великобритания
7.2 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Соединённое королевство переживает не лучшие времена. Все агенты службы Ми-7 рассекречены, на Великобританию совершаются регулярные хакерские атаки, подрывающие инфраструктуру страны, а на носу саммит большой дюжины. В ситуации, когда все английские шпионы уже скомпрометированы, приходится ждать помощи только от Джонни Инглиша, героя далеко не цифровой эпохи, который сейчас работает учителем географии. Британский премьер-министр (Эмма Томпсон) не раз пожалеет о своём решении. Кадр из…

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mariaygerasimova 24 сентября 2018, 11:56
Оценка
Фильм можно посмотреть. НО: юмор местами довольно бессмысленный и как это ни странно довольно неприемлемый (неуважение и жестокость к пожилым, инвалидам и т.д). Поюс фильм явно пролитизирован. Якобы англичане и русские должны объединиться против американцев. Хотя в начале кажется, что британцы и русские находятся в аппозиции. Смотреть можно, но фильм не очень интеллектуальный. Слегка посмеяться.
24 сентября 2018, 11:56 Ответить
Maxim Motyrin 25 сентября 2018, 17:20
Оценка
Легкий фильмец, любителям Аткинсона зайдет. Перлов мало, но все по-доброму и не пошло. Я не фанат, но с женой ходим на каждого Инглиша, потому как всегда выходим из зала с хорошим настроением. Оценка IMDB правдива.
25 сентября 2018, 17:20 Ответить
mariaygerasimova 26 сентября 2018, 11:24
Оценка
Оля хорошо играет. Я даже удивилась. Пожалуй, она- это самое лучшее в этом фильме.
26 сентября 2018, 11:24 Ответить
anna15032008 29 сентября 2018, 17:30
Оценка
Пошли семьёй, сыну 10 лет, он хохотал, ну а мы с мужем пару раз улыбнулись. Думаю что как семейный фильм очень даже ничего, ну а просто взрослым людям там будет скучно.
29 сентября 2018, 17:30 Ответить
SKY 5 октября 2018, 23:05
Оценка
Норм кино на 1 раз) Мр Бин в своем стиле)
5 октября 2018, 23:05 Ответить
ermakovakate 12 октября 2018, 21:13
Фильм отличный!) шутки смешные, особо для детей средней и младшей школы!
Посмеялись с дочкой ( 11 лет ).
12 октября 2018, 21:13 Ответить
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