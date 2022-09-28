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Кулио
Coolio
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Персоны
Кулио
Кулио
Coolio
Дата рождения
1 августа 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
28 сентября 2022
Карьера
Актер
Место рождения
Монессен, США
Место смерти
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Сорвиголова
(2003)
7.0
Арлисс
(1996)
6.9
Роллеры всех штатов, объединяйтесь!
(2018)
Фильмография Кулио
3.8
Ему нужна кровь 2
It Wants Blood 2
ужасы
2026, США
6.6
Бобби Моретти. Человек победивший себя
Bobcat Moretti
драма
2022, США
6.9
Роллеры всех штатов, объединяйтесь!
United Skates
документальный
2018, США
7.1
Сорвиголова
Daredevil
боевик, криминал, фэнтези, триллер
2003, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.3
Шанхайский связной
Leui ting jin ging
боевик
2000, Гонконг
4
Ну очень страшное кино
Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth
комедия
2000, США
7
Арлисс
комедия, спорт
1996, США
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