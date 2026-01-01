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Фильмография
Эйми Грэм
Aimee Graham
Киноафиша
Персоны
Эйми Грэм
Эйми Грэм
Aimee Graham
Дата рождения
20 сентября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Разрушенный дворец
(1999)
6.0
Тайм-код
(2000)
4.0
Ну очень страшное кино
(2000)
Фильмография Эйми Грэм
6
Тайм-код
Timecode
драма
2000, США
4
Ну очень страшное кино
Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth
комедия
2000, США
6.7
Разрушенный дворец
Brokedown Palace
драма, детектив, триллер
1999, США
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