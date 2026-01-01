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Эйми Грэм Aimee Graham
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Эйми Грэм

Aimee Graham

Дата рождения
20 сентября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Разрушенный дворец 6.7
Разрушенный дворец (1999)
Тайм-код 6.0
Тайм-код (2000)
Ну очень страшное кино 4.0
Ну очень страшное кино (2000)

Фильмография Эйми Грэм

Тайм-код 6
Тайм-код Timecode
драма 2000, США
Ну очень страшное кино 4
Ну очень страшное кино Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth
комедия 2000, США
Разрушенный дворец 6.7
Разрушенный дворец Brokedown Palace
драма, детектив, триллер 1999, США
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