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Avatar 3 Аватар 3 2024 / США
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Аватар 3, 2024: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Джемейн Клемент Джемейн Клемент Jemaine Clement Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis
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