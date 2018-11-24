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Известный бандит Гарри Роулинс (Лиам Нисон) и трое его подельников погибают во время ограбления от пуль правоохранителей. Фургон с украденными двумя миллионами долларов и телами налётчиков сгорел, а жёны преступников стали вдовами. Покойные мужья не оставили после себя ничего кроме долгов, разве что Роулинс завещал своей супруге Веронике (Виола Дэвис) записную книжку с планом нового ограбления. Ситуация становится критичной, когда к Веронике наведывается Джамал Мэннинг, которого её муж обокрал.…