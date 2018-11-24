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Вдовы Вдовы
Киноафиша Фильмы Вдовы Отзывы о фильме «Вдовы»
Widows Вдовы 2018 / США / Великобритания
6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Вдовы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Известный бандит Гарри Роулинс (Лиам Нисон) и трое его подельников погибают во время ограбления от пуль правоохранителей. Фургон с украденными двумя миллионами долларов и телами налётчиков сгорел, а жёны преступников стали вдовами. Покойные мужья не оставили после себя ничего кроме долгов, разве что Роулинс завещал своей супруге Веронике (Виола Дэвис) записную книжку с планом нового ограбления. Ситуация становится критичной, когда к Веронике наведывается Джамал Мэннинг, которого её муж обокрал.…

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allikv 24 ноября 2018, 11:08
Смотрел кто, как кино?
24 ноября 2018, 11:08 Ответить
Nastya111210 25 ноября 2018, 09:45
Оценка
Слишком растянуто🙄
25 ноября 2018, 09:45 Ответить
sers220989 25 ноября 2018, 11:24
Оценка
Думала будет экшен,перестрелка,реальная месть за мужей. А получилось нудятина на 2 часа:( ожидала совсем другого
25 ноября 2018, 11:24 Ответить
alfiya7163 25 ноября 2018, 16:39
Фильм понравился. Фильм не для молодежи...они не поймут..скорее фильм для взрослых людей,которые знают, что такое потерять мужа..знают трудности..цену измены и предательства...сильная актерская игра. Рекоменую посмотреть.
25 ноября 2018, 16:39 Ответить
elena.zarkhina 26 ноября 2018, 16:18
Оценка
Отличный фильм!
26 ноября 2018, 16:18 Ответить
len4a188 27 ноября 2018, 17:40
Оценка
Фильм очень понравился, я на столько погрузилась в него, и вместе с героинями прожила эту историю. Если бы ещё в зале коментаторов по меньше было, было бы приятнее смотреть. Нам с мужем понравилось, стоит посмотреть.
27 ноября 2018, 17:40 Ответить
ilfat.tuktagulov 28 ноября 2018, 15:17
Оценка
Вроде бы фильм не плохой, но очень много воды. В середине уже устал смотреть.
28 ноября 2018, 15:17 Ответить
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