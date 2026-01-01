Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойная суббота» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мертвым повезло Награды и номинации фильма Мертвым повезло

Награды и номинации фильма Мертвым повезло 2016

Кинотавр 2017 Кинотавр 2017
Полнометражный фильм
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Как был устроен Панем и куда делить все остальные государства: в «Голодных играх» это так и не объяснили
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства
«Мы, русские, не обманываем друг друга» - и не играем тоже: кем был тот самый Куйбышев, ставший легендой «Брата 2»
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше