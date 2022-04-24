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Иван Денисович Иван Денисович
Киноафиша Фильмы Иван Денисович Отзывы о фильме «Иван Денисович»
Иван Денисович 2021 / Россия
6.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Иван Денисович»

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Наша рецензия

Иван Денисович Шухов прошёл войну, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, но вернуться домой с победой не смог. Спасшийся благодаря Чуду (именно так, с большой буквы) из вражеских земель, он был заподозрен в шпионаже и без всяких заморочек отправлен в трудовой лагерь, где должен был строить будущее отечественной космонавтики. Но десятилетний срок подходит к концу – скоро герой встретит своих повзрослевших дочек. Только бы ничего не нарушить: порядки в лагере строгие, а любой…

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Андрей Илюшин 24 апреля 2022, 11:49
Оценка
Ужасно снят, всё наигранно, фальшиво. Если досмотрел.
24 апреля 2022, 11:49 Ответить
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