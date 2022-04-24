Наша рецензия

Иван Денисович Шухов прошёл войну, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, но вернуться домой с победой не смог. Спасшийся благодаря Чуду (именно так, с большой буквы) из вражеских земель, он был заподозрен в шпионаже и без всяких заморочек отправлен в трудовой лагерь, где должен был строить будущее отечественной космонавтики. Но десятилетний срок подходит к концу – скоро герой встретит своих повзрослевших дочек. Только бы ничего не нарушить: порядки в лагере строгие, а любой…