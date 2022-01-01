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Заячья школа. По уши в приключениях Заячья школа. По уши в приключениях
Киноафиша Фильмы Заячья школа. По уши в приключениях Отзывы о мультфильме «Заячья школа. По уши в приключениях»
Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei / Rabbit School Заячья школа. По уши в приключениях 2017 / Германия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Заячья школа. По уши в приключениях»

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Главный герой истории — заяц Макс живёт в городе и похож на довольно типичного неблагополучного подростка. Основную часть его времени занимают прогулки с друзьями, мелкое воровство и мечты вступить в какую-нибудь местную банду. Но очередная шалость, а именно полёт на радиоуправляемом самолёте, заносит его в далёкий лес, где и находится та самая заячья школа, которую в городе давно уже все считают мифом. Здесь зайцы с давних лет обучаются искусству разносить пасхальные яйца, оставаться…

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