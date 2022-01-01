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Главный герой истории — заяц Макс живёт в городе и похож на довольно типичного неблагополучного подростка. Основную часть его времени занимают прогулки с друзьями, мелкое воровство и мечты вступить в какую-нибудь местную банду. Но очередная шалость, а именно полёт на радиоуправляемом самолёте, заносит его в далёкий лес, где и находится та самая заячья школа, которую в городе давно уже все считают мифом. Здесь зайцы с давних лет обучаются искусству разносить пасхальные яйца, оставаться…