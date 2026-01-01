Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мамору Осии
Мамору Осии Mamoru Oshii
Киноафиша Персоны Мамору Осии

Мамору Осии

Mamoru Oshii

Дата рождения
8 августа 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Призрак в доспехах: Синдром одиночки 8.4
Призрак в доспехах: Синдром одиночки (2002)
Призрак в доспехах 8.2
Призрак в доспехах (1995)
Яйцо ангела 7.5
Яйцо ангела (1985)

Фильмография Мамору Осии

Жанр
Год
Король огненной охоты 5.8
Король огненной охоты
аниме , фэнтези 2023, Япония
Blood-C: Последний Темный 6.2
Blood-C: Последний Темный Blood-C: The Last Dark
ужасы, детектив, анимация, фэнтези, боевик, аниме 2012, Япония
Смотреть трейлер
Кровь-С 6.1
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы 2011, Япония
Последний вампир 5.3
Последний вампир Blood: The Last Vampire
боевик, триллер, ужасы 2008, Гонконг / Япония
Смотреть трейлер
Небесные тихоходы 6.7
Небесные тихоходы Sukai kurora
анимация, драма, фантастика, аниме 2008, Япония
Кровь+ 7.4
Кровь+
боевик, приключения, аниме , ужасы 2005, Япония
Призрак в доспехах 2. Невинность 7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность Ghost in the Shell 2: Innocence
анимация, триллер, аниме 2004, Япония
Смотреть трейлер
Призрак в доспехах: Синдром одиночки 8.4
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
боевик, аниме , фантастика, триллер 2002, Япония
Авалон 6.6
Авалон Avalon
драма, фантастика 2001, Япония / Польша
Призрак в доспехах 8.2
Призрак в доспехах Kokaku kidotai
анимация, аниме 1995, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Яйцо ангела 7.5
Яйцо ангела Tenshi no tamago
анимация, фантастика, драма, детектив, аниме 1985, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Чудесное путешествие Нильса 7.3
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези 1980, Япония
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше