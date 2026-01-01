Оповещения от Киноафиши
Мамору Осии
Mamoru Oshii
Мамору Осии
Mamoru Oshii
Дата рождения
8 августа 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.4
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
(2002)
8.2
Призрак в доспехах
(1995)
Билеты
7.5
Яйцо ангела
(1985)
Билеты
Фильмография Мамору Осии
12
Фильмы
7
Сериалы
5
Сценарист
8
Режиссер
6
5.8
Король огненной охоты
аниме , фэнтези
2023, Япония
6.2
Blood-C: Последний Темный
Blood-C: The Last Dark
ужасы, детектив, анимация, фэнтези, боевик, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
6.1
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы
2011, Япония
5.3
Последний вампир
Blood: The Last Vampire
боевик, триллер, ужасы
2008, Гонконг / Япония
Смотреть трейлер
6.7
Небесные тихоходы
Sukai kurora
анимация, драма, фантастика, аниме
2008, Япония
7.4
Кровь+
боевик, приключения, аниме , ужасы
2005, Япония
7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность
Ghost in the Shell 2: Innocence
анимация, триллер, аниме
2004, Япония
Смотреть трейлер
8.4
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
боевик, аниме , фантастика, триллер
2002, Япония
6.6
Авалон
Avalon
драма, фантастика
2001, Япония / Польша
8.2
Призрак в доспехах
Kokaku kidotai
анимация, аниме
1995, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7.5
Яйцо ангела
Tenshi no tamago
анимация, фантастика, драма, детектив, аниме
1985, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.3
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези
1980, Япония
